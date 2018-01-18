EXO SUHO變身CEO招募公司職員？

EXO SUHO改行當CEO，還為公司招募職員？原來一切都只是電視劇《Rich Man》創新的宣傳的套路。

日前，一條SUHO身穿西裝，在白色背景前一本正經演說的視頻被公開，隨即引起關注，他在影片中說：「0或1，一無所有或全部擁有，你如何選擇？一個人，一個夢想，一天，世界可以僅憑一而改變。你做的夢，正改變著世界。我，有燦，正在尋找和我一起改變世界的人。」

乍看，難道SUHO改行當CEO營運了公司？還親自招募職員？原本，視頻是電視劇《Rich Man》招募新人演員一起拍攝的宣傳片！

由於劇情需要，SUHO在戲中將飾演企業NEXTIN的CEO「李有燦」(暫譯)，因此為了活用企業設定，製作組決定用公開選拔新職員的方法來招募演出人員，同時，該企業還運營了官方網頁（next-in.net）和Facebook，為電視劇製造了堅實的背景。



NEXTIN官網還貼出了招人通告，招募從1月16日開始到1月18日止。



對此，劇組表示：「雖然是電視劇裡面的故事，但是想與現實連接，提高觀眾的集中力，也想讓電視劇變得更有趣，宣傳片的反響熱烈，我們也很驚訝。」

該劇是由人氣日劇《Rich Man Poor Woman》改編的作品，由SUHO(金俊勉)、夏沇秀、吳昶錫和金叡園等出演，預計5月中旬播出。

寫手：Koala@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究