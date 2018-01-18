EXO SUHO变身CEO招募公司职员？
韩剧 2018年1月18日 星期四14:30
EXO SUHO改行当CEO，还为公司招募职员？原来一切都只是电视剧《Rich Man》创新的宣传的套路。
日前，一条SUHO身穿西装，在白色背景前一本正经演说的视频被公开，随即引起关注，他在影片中说：「0或1，一无所有或全部拥有，你如何选择？一个人，一个梦想，一天，世界可以仅凭一而改变。你做的梦，正改变著世界。我，有灿，正在寻找和我一起改变世界的人。」
乍看，难道SUHO改行当CEO营运了公司？还亲自招募职员？原本，视频是电视剧《Rich Man》招募新人演员一起拍摄的宣传片！
由於剧情需要，SUHO在戏中将饰演企业NEXTIN的CEO「李有灿」(暂译)，因此为了活用企业设定，制作组决定用公开选拔新职员的方法来招募演出人员，同时，该企业还运营了官方网页（next-in.net）和Facebook，为电视剧制造了坚实的背景。
NEXTIN官网还贴出了招人通告，招募从1月16日开始到1月18日止。
对此，剧组表示：「虽然是电视剧里面的故事，但是想与现实连接，提高观众的集中力，也想让电视剧变得更有趣，宣传片的反响热烈，我们也很惊讶。」
该剧是由人气日剧《Rich Man Poor Woman》改编的作品，由SUHO(金俊勉)、夏沇秀、吴昶锡和金睿园等出演，预计5月中旬播出。
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