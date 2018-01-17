朴有天又被告了！ 7年前愛犬咬傷人 今傷者要求賠償12億

朴有天自從捲入「性醜聞」風波後鮮少公開亮相，民眾們也只能通過媒體的報道跟蹤他的消息。 而日前朴有天又被告了，這是怎麼一回事？

據檢方和娛樂圈相關人士透露，原告A某於2011年去朴有天家時被朴有天的愛犬咬傷眼睛周圍，雖然經過治療，卻留下了嚴重的後遺症，於是近期A某以過失致傷將朴有天告上法庭。

A某和朴有天當時的經紀人是朋友，事後朴有天的母親出面道歉讓A某打消了打官司的念頭，但為了修復眼睛周圍的疤痕，近年來A某不得不一直接受治療，嚴重的後遺症讓A某決定重新起訴。



某娛樂圈相關人士透露，「A某在起訴之前已經告知了朴有天的經紀公司，但卻未能得到答復。 又因為A某和當時的經紀人是朋友，連賠償都沒拿到，也沒有起訴，不過A某一直受治療和後遺症所苦。 」

對於朴有天的經紀公司C-JES娛樂表示：「如果7年前沒採取任何措施的話對方也不會罷休，據我們所知，朴有天支付了所有的治療費，也已經道歉，但不久前卻收到了A某要求賠償12億的文件。 因為我們尚未掌握7年間的治療記錄，且一直聯繫不上他，還希望進一步了解之後雙方能一起解決問題。 」

「圖：TD」

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