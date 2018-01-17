朴有天又被告了！ 7年前爱犬咬伤人 今伤者要求赔偿12亿
明星 2018年1月18日 星期四08:30 Rui
朴有天自从卷入「性丑闻」风波后鲜少公开亮相，民众们也只能通过媒体的报道跟踪他的消息。 而日前朴有天又被告了，这是怎么一回事？
据检方和娱乐圈相关人士透露，原告A某於2011年去朴有天家时被朴有天的爱犬咬伤眼睛周围，虽然经过治疗，却留下了严重的后遗症，於是近期A某以过失致伤将朴有天告上法庭。
A某和朴有天当时的经纪人是朋友，事后朴有天的母亲出面道歉让A某打消了打官司的念头，但为了修复眼睛周围的疤痕，近年来A某不得不一直接受治疗，严重的后遗症让A某决定重新起诉。
某娱乐圈相关人士透露，「A某在起诉之前已经告知了朴有天的经纪公司，但却未能得到答复。 又因为A某和当时的经纪人是朋友，连赔偿都没拿到，也没有起诉，不过A某一直受治疗和后遗症所苦。 」
对於朴有天的经纪公司C-JES娱乐表示：「如果7年前没采取任何措施的话对方也不会罢休，据我们所知，朴有天支付了所有的治疗费，也已经道歉，但不久前却收到了A某要求赔偿12亿的文件。 因为我们尚未掌握7年间的治疗记录，且一直联系不上他，还希望进一步了解之后双方能一起解决问题。 」
「图：TD」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究