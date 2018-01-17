「特惠入学爱豆」郑容和公司发声明：「本人及公司都不知道存在不妥之处」

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对於未参加面试就顺利入学一事，郑容和公司FNC发声明道歉，称：「郑容和的日程都由公司安排，他本人和公司一直以为入学程式正常，新闻报出来才知不妥。 」

昨晚SBS在《8点新闻》中报导称，某著名偶像组合成员A某於2016年10月申请了庆熙大学普通大学院博士课程，但在第一轮就落选，虽然并未参加两次公开面试，最终仍然得到录取。 警方就这一事件是否涉及特惠行为进行了调查。

网民对当事人猜测纷纷，今日真相浮出水面——A某就是CNBLUE的郑容和。



随后，郑容和所属社FNC娱乐发布声明，表示「引起大家讨论十分抱歉」。

声明称：「郑容和在校方的多次积极建议下，於2017年1月参加了庆熙大学应用艺术系大学院博士课程的追加招生，并得到合格录取。 」

「偶像明星等人气艺人因为演出等行程十分忙碌，都是由所属社安排日程，艺人按照日程进行活动。 郑容和亦是如此，申请大学院的报名材料、与校方的联络等等都是由所属社处理的。 」

「在这件事被指出问题之前，所属社和郑容和都以为是通过正常的面试程式得到大学院录取。 郑容和以为个别面试也是正常的面试程式，他只是按照所属社安排的日程进行了面试。 」



「郑容和已经就此事接受警方调查，虽然所属社和郑容和本人都无意违反校规、变相入学，但对於引起大家讨论还是感到非常抱歉，被指出问题后已经休学。 」

对於入学过程，所属社解释称：「郑容和申请了2016年秋季学期的应用艺术系博士课程的，但因材料内容有失误而未能通过。 但是，校方称该系的博士生报名人数不足，多次劝说郑容和参加追加招生，因此才在2017年1月再次申请入学。 」

最后表示，「郑容和是将大众评价看做生命的人气艺人」，如果当时知道个别面试违反校规，一定会安排时间去学校面试；而且因为报名人数不足，也不存在「接受特惠得到高门槛学科录取」的事，作为公众人物， 绝不会做有可能伤害公众形象的事情。



（图源：TV DAILY）

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