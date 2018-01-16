《尹食堂2》裡這對老夫婦，居然是丹麥前商業與經濟增長部部長

《尹食堂2》好評熱播中，網友發現來到餐廳的第一組客人，居然是丹麥的前商業與經濟增長部部長，還曾陪同丹麥王子訪問青瓦台！

1月12日播出的《尹食堂2》裡，尹汝貞、朴敘俊一行人在西班牙加拉奇科的2號店正式開門營業，接近片尾時迎來了他們的第一組客人，是一對來自丹麥的老夫婦。

尹汝貞作為餐廳主廚，很親切地為他們示範韓式拌飯的吃法，兩位客人一邊開心地說著「yummy yummy」一邊分享品嘗食物，太太還為老先生拍照，互動非常有愛~



兩人討論說：「那位女士（尹汝貞）好像是韓國的戈登·拉姆齊哦」XDD還向其他客人積極推薦餐廳，十分有風度。 用餐結束接受制作組採訪時，老先生一句驚人：「跟我在青瓦台吃過的一樣美味。 」



青瓦台？！

果然有網友調查了一番，發現他居然就是丹麥的前任商業與經濟增長部部長（Minister for Business and Growth）Ole Sohn！ 中文名字是「宋歐樂」，在任時曾與丹麥王子一家訪問青瓦台，2012年已卸任。 此外，他還在蘇聯解體後出版相關著作，並設立有出版公司。



網友得知這一資訊後都很驚訝，也對老夫婦的氣度讚不絕口：



第一期就迎來了很厲害的客人，看來《尹食堂2》也要大發啊！





（圖源：節目截圖、網路）

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