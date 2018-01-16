《要先接吻吗》Teaser公开 金宣儿+甘宇成的直进攻势 IU为超喜欢Red Velvet的经纪人安排了合照！IU：「他比我得大赏还要开心呢！」 尹汝贞：我也不知道《尹食堂2》哪里好看 你是因为什么爱上了《尹食堂》呢？ JTBC选秀节目《MIX 9》将在1月26日直播选出最终出道的九人团！ 《与神同行1》票房跃升史上第六 逼近《神偷大劫案》 《又，吴海英》OST乱入tvN《和游记》李升基抱紧车胜元这一幕啦～！ BIGBANG胜利 & iKON结伴出演《认识的哥哥》 Wanna One朴志训、朴佑镇至亲间的打闹被误解！网友：「需要处理一下私生饭了」 SJ《Super TV》七分钟预告！来报告节目形式的他们，到最后变成要与PD们组成CP？ 《和游记》张光前往片场时遇车祸！敬业坚持拍完才就医 《Produce101》第3季来袭！日韩合作推《Produce48》，这次是跨国女生版 EXO出发杜拜 观赏《Power》成为杜拜塔喷泉Show背景音乐 郑柔美遭拖欠片酬8000万！ 具惠善、池晟、成宥利也都受害不浅 EXO聊天群组公开 为D.O.、KAI 送生日祝福 《沉默的目击者》崔岷植大谈与李荷妮、柳俊烈、朴信惠剧中关联 South Club开骚前夕举行媒体见面会 先跟香港粉丝媒体见面 《和游记》李升基＆车胜元发功对峙花絮，没有CG时真的狂笑场啊～！ 《尹食堂2》里这对老夫妇，居然是丹麦前商业与经济增长部部长 李起光首场个唱门票瞬间被抢空 决定为热情粉丝加场一场啦！ Kangta 闪电公开惊艳黑发照 超强童颜令人怀疑时空！ 〖官方声明〗神话公司对私生饭下最后通牒！祭出罚则遏阻不当行为

《尹食堂2》好评热播中，网友发现来到餐厅的第一组客人，居然是丹麦的前商业与经济增长部部长，还曾陪同丹麦王子访问青瓦台！

1月12日播出的《尹食堂2》里，尹汝贞、朴叙俊一行人在西班牙加拉奇科的2号店正式开门营业，接近片尾时迎来了他们的第一组客人，是一对来自丹麦的老夫妇。

尹汝贞作为餐厅主厨，很亲切地为他们示范韩式拌饭的吃法，两位客人一边开心地说著「yummy yummy」一边分享品尝食物，太太还为老先生拍照，互动非常有爱~



两人讨论说：「那位女士（尹汝贞）好像是韩国的戈登・拉姆齐哦」XDD还向其他客人积极推荐餐厅，十分有风度。 用餐结束接受制作组采访时，老先生一句惊人：「跟我在青瓦台吃过的一样美味。 」



青瓦台？！

果然有网友调查了一番，发现他居然就是丹麦的前任商业与经济增长部部长（Minister for Business and Growth）Ole Sohn！ 中文名字是「宋欧乐」，在任时曾与丹麦王子一家访问青瓦台，2012年已卸任。 此外，他还在苏联解体后出版相关著作，并设立有出版公司。



网友得知这一资讯后都很惊讶，也对老夫妇的气度赞不绝口：



第一期就迎来了很厉害的客人，看来《尹食堂2》也要大发啊！





（图源：节目截图、网路）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究