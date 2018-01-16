《尹食堂2》里这对老夫妇，居然是丹麦前商业与经济增长部部长

《尹食堂2》里这对老夫妇，居然是丹麦前商业与经济增长部部长

综艺   2018年1月16日   星期二10:35   Sani  

《尹食堂2》好评热播中，网友发现来到餐厅的第一组客人，居然是丹麦的前商业与经济增长部部长，还曾陪同丹麦王子访问青瓦台！

1月12日播出的《尹食堂2》里，尹汝贞、朴叙俊一行人在西班牙加拉奇科的2号店正式开门营业，接近片尾时迎来了他们的第一组客人，是一对来自丹麦的老夫妇。

尹汝贞作为餐厅主厨，很亲切地为他们示范韩式拌饭的吃法，两位客人一边开心地说著「yummy yummy」一边分享品尝食物，太太还为老先生拍照，互动非常有爱~

两人讨论说：「那位女士（尹汝贞）好像是韩国的戈登・拉姆齐哦」XDD还向其他客人积极推荐餐厅，十分有风度。 用餐结束接受制作组采访时，老先生一句惊人：「跟我在青瓦台吃过的一样美味。 」

青瓦台？！

果然有网友调查了一番，发现他居然就是丹麦的前任商业与经济增长部部长（Minister for Business and Growth）Ole Sohn！ 中文名字是「宋欧乐」，在任时曾与丹麦王子一家访问青瓦台，2012年已卸任。 此外，他还在苏联解体后出版相关著作，并设立有出版公司。

网友得知这一资讯后都很惊讶，也对老夫妇的气度赞不绝口：

第一期就迎来了很厉害的客人，看来《尹食堂2》也要大发啊！


（图源：节目截图、网路）

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留言/评论
  • Jia Yi Lin
    羅PD你紅了 準備瑞士吧⋯⋯
    6小时前
  • Miffy Li
    好巧呀！真心喜歡女客人，努力推銷 哈哈哈
    5小时前
  • NgIce Ng
    部長老婆是尹餐廳的宣傳大士
    5小时前
  • Meada Hsieh
    看完羅PD的節目，希望台灣也能有明星自給自足和開餐廳的節目，不然永遠都是訪談和外景闖關，會膩的
    5小时前
  • Jen-Hao Chen
    第三季就去瑞士吧！！！
    5小时前
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