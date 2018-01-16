《尹食堂2》里这对老夫妇，居然是丹麦前商业与经济增长部部长
综艺 2018年1月16日 星期二10:35 Sani
《尹食堂2》好评热播中，网友发现来到餐厅的第一组客人，居然是丹麦的前商业与经济增长部部长，还曾陪同丹麦王子访问青瓦台！
1月12日播出的《尹食堂2》里，尹汝贞、朴叙俊一行人在西班牙加拉奇科的2号店正式开门营业，接近片尾时迎来了他们的第一组客人，是一对来自丹麦的老夫妇。
尹汝贞作为餐厅主厨，很亲切地为他们示范韩式拌饭的吃法，两位客人一边开心地说著「yummy yummy」一边分享品尝食物，太太还为老先生拍照，互动非常有爱~
两人讨论说：「那位女士（尹汝贞）好像是韩国的戈登・拉姆齐哦」XDD还向其他客人积极推荐餐厅，十分有风度。 用餐结束接受制作组采访时，老先生一句惊人：「跟我在青瓦台吃过的一样美味。 」
青瓦台？！
果然有网友调查了一番，发现他居然就是丹麦的前任商业与经济增长部部长（Minister for Business and Growth）Ole Sohn！ 中文名字是「宋欧乐」，在任时曾与丹麦王子一家访问青瓦台，2012年已卸任。 此外，他还在苏联解体后出版相关著作，并设立有出版公司。
网友得知这一资讯后都很惊讶，也对老夫妇的气度赞不绝口：
第一期就迎来了很厉害的客人，看来《尹食堂2》也要大发啊！
（图源：节目截图、网路）
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