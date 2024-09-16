「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》終於要播了！(G)I-DLE舒華當實習生，和當地小朋友可愛互動

由CJ ENM授權、羅PD（羅暎錫）跨海支援的「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》總算要播出了，今（16）日官方總算公開兩名實習生現場照片與出場預告，其中一人就是大勢女團台籍成員(G)I-DLE舒華！

舒華曾在韓國網路綜藝《Workdol》當主持人體驗各行各業打工，被《艾嘉食堂》官方稱作是「實習生屆天花板」，還特別被提點外語能力很強，賣關子介紹：「外語能力更是令人驚訝，期待她與客人有什麼樣的互動嗎？」



預告彷彿就像《Workdol》，舒華大方且自信地向遇見的人們介紹自己是「(G)I-DLE舒華」，但也很像《Workdol》的狀況，得到的都不是舒華最想要的反應，路人問號，還有個小朋友裝知道被她戳破，互動相當可愛。



《艾嘉食堂》食堂開設在泰國蘇美島，除了用英語溝通，不曉得有沒有機會聽到舒華發揮泰籍隊友Minnie教她幾句泰語呢？

《艾嘉食堂》由知名製作人B2製作，班底有資深演員張艾嘉、演員楊祐寧，及韓國觀眾較熟悉演過《想見你》的柯佳嬿，與《我的少女時代》王大陸，嘉賓實習生除了舒華還有《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏，節目將在10月5日起於三立都會台、Netflix首播，華視主頻隔週10月12日起播出。



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