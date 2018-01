1 月初才宣布將舉行出道後首場個人演唱會的 Highlight 成員李起光,緊接著開賣的門票立刻火速地全數售罄。為了報答歌迷的熱列支持,起光也決定加場演出囉!

Around US 於 15 日閃電宣布,起光的首場個人迷你演唱會《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》將於 28 日下午一點(以下皆為韓國時間)加開一場。

如此一來,《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》將於 27 登場後,28 日接連演出兩場。作為起光出道近九年來的第一次個人公演,這項決定不僅令向隅的歌迷重燃希望,也讓不少歌迷打算「連看」。

先前起光便透露自己為了這場別具意義的第一次,做了十分充足的準備。加場門票將於 17 日中午搶先開放官方 Light 認證身份,並於當晚八點開賣;翌日同一時間則會全面開放搶票,這次千萬要把握機會啦!



(照片來源:Around US)

