李起光首场个唱门票瞬间被抢空 决定为热情粉丝加场一场啦！
KPOP 2018年1月16日 星期二09:30 施乃琪
1 月初才宣布将举行出道后首场个人演唱会的 Highlight 成员李起光，紧接著开卖的门票立刻火速地全数售罄。为了报答歌迷的热列支持，起光也决定加场演出罗！
Around US 於 15 日闪电宣布，起光的首场个人迷你演唱会《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》将於 28 日下午一点（以下皆为韩国时间）加开一场。
如此一来，《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》将於 27 登场后，28 日接连演出两场。作为起光出道近九年来的第一次个人公演，这项决定不仅令向隅的歌迷重燃希望，也让不少歌迷打算「连看」。
先前起光便透露自己为了这场别具意义的第一次，做了十分充足的准备。加场门票将於 17 日中午抢先开放官方 Light 认证身份，并於当晚八点开卖；翌日同一时间则会全面开放抢票，这次千万要把握机会啦！
（照片来源：Around US）
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