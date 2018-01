《要先接吻吗》Teaser公开 金宣儿+甘宇成的直进攻势 IU为超喜欢Red Velvet的经纪人安排了合照!IU:「他比我得大赏还要开心呢!」 尹汝贞:我也不知道《尹食堂2》哪里好看 你是因为什么爱上了《尹食堂》呢? JTBC选秀节目《MIX 9》将在1月26日直播选出最终出道的九人团! 《与神同行1》票房跃升史上第六 逼近《神偷大劫案》 《又,吴海英》OST乱入tvN《和游记》李升基抱紧车胜元这一幕啦~! BIGBANG胜利 & iKON结伴出演《认识的哥哥》 Wanna One朴志训、朴佑镇至亲间的打闹被误解!网友:「需要处理一下私生饭了」 SJ《Super TV》七分钟预告!来报告节目形式的他们,到最后变成要与PD们组成CP? 《和游记》张光前往片场时遇车祸!敬业坚持拍完才就医 《Produce101》第3季来袭!日韩合作推《Produce48》,这次是跨国女生版 EXO出发杜拜 观赏《Power》成为杜拜塔喷泉Show背景音乐 郑柔美遭拖欠片酬8000万! 具惠善、池晟、成宥利也都受害不浅 EXO聊天群组公开 为D.O.、KAI 送生日祝福 《沉默的目击者》崔岷植大谈与李荷妮、柳俊烈、朴信惠剧中关联 South Club开骚前夕举行媒体见面会 先跟香港粉丝媒体见面 《和游记》李升基&车胜元发功对峙花絮,没有CG时真的狂笑场啊~! 《尹食堂2》里这对老夫妇,居然是丹麦前商业与经济增长部部长 李起光首场个唱门票瞬间被抢空 决定为热情粉丝加场一场啦! Kangta 闪电公开惊艳黑发照 超强童颜令人怀疑时空! 〖官方声明〗神话公司对私生饭下最后通牒!祭出罚则遏阻不当行为

1 月初才宣布将举行出道后首场个人演唱会的 Highlight 成员李起光,紧接著开卖的门票立刻火速地全数售罄。为了报答歌迷的热列支持,起光也决定加场演出罗!

Around US 於 15 日闪电宣布,起光的首场个人迷你演唱会《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》将於 28 日下午一点(以下皆为韩国时间)加开一场。

如此一来,《LEEGIKWANG Mini LIVE 2018 [ ONE ] 》将於 27 登场后,28 日接连演出两场。作为起光出道近九年来的第一次个人公演,这项决定不仅令向隅的歌迷重燃希望,也让不少歌迷打算「连看」。

先前起光便透露自己为了这场别具意义的第一次,做了十分充足的准备。加场门票将於 17 日中午抢先开放官方 Light 认证身份,并於当晚八点开卖;翌日同一时间则会全面开放抢票,这次千万要把握机会啦!



(照片来源:Around US)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究