《金唱片獎》防彈少年團不負眾望勇奪多項大獎　一如既往先歸功於 Army！

出道翌年奪下新人獎後，似乎便預言了防彈少年團在《金唱片獎》的紀錄之路。一起來看看今年勇奪唱片本賞加大賞、音源本賞的他們，在擁抱榮耀後的感想吧！

第 32 屆《金唱片獎》實體唱片場頒獎典禮於 11 日在高陽市 KIntex 登場，去年屢創銷量新紀錄的防彈少年團，在當天也不負眾望地成為大獎得主。

獲獎後的防彈少年團隊長 RM，一如既往地將榮耀歸功於粉絲 Army：「因為有 Army，我們才能獲得這麼大的獎。」接著才向經紀公司 Big Hit Entertainment 的同仁與相關人士一一致謝。

接著 Jimin 表示：「去年裡發生了很多讓我們不敢置信的事情。我們之所以能從出道一路走到這裡，都是因為有培育出我們的公司與工作人員，始終從旁幫助我們；還有努力地一心向前的成員們；還有，總是愛著我們、支持我們的各位 Army！」

最後防彈少年團說：「雖然不曉得我們能走到哪裡，但希望總是能和大家在一起。我們會更加努力，與你們一起擁有更美好的回憶！」

見識過防彈少年團以〈WINGS 外傳：You Never Walk Alone〉和〈Love Yourself 承 “Her”〉在 2017 年締造的奇蹟後， 相信未來一定有更多美好回憶等著 Army 與他們一起見證！



（照片來源：Big Hit Entertainment、JTBC）

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