《金唱片奖》防弹少年团不负众望勇夺多项大奖　一如既往先归功於 Army！

出道翌年夺下新人奖后，似乎便预言了防弹少年团在《金唱片奖》的纪录之路。一起来看看今年勇夺唱片本赏加大赏、音源本赏的他们，在拥抱荣耀后的感想吧！

第 32 届《金唱片奖》实体唱片场颁奖典礼於 11 日在高阳市 KIntex 登场，去年屡创销量新纪录的防弹少年团，在当天也不负众望地成为大奖得主。

获奖后的防弹少年团队长 RM，一如既往地将荣耀归功於粉丝 Army：「因为有 Army，我们才能获得这么大的奖。」接著才向经纪公司 Big Hit Entertainment 的同仁与相关人士一一致谢。

接著 Jimin 表示：「去年里发生了很多让我们不敢置信的事情。我们之所以能从出道一路走到这里，都是因为有培育出我们的公司与工作人员，始终从旁帮助我们；还有努力地一心向前的成员们；还有，总是爱著我们、支持我们的各位 Army！」

最后防弹少年团说：「虽然不晓得我们能走到哪里，但希望总是能和大家在一起。我们会更加努力，与你们一起拥有更美好的回忆！」

见识过防弹少年团以〈WINGS 外传：You Never Walk Alone〉和〈Love Yourself 承 “Her”〉在 2017 年缔造的奇迹后， 相信未来一定有更多美好回忆等著 Army 与他们一起见证！



（照片来源：Big Hit Entertainment、JTBC）

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