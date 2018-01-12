TWICE第二支單曲《Candy Pop》公開，化身甜美可愛動畫人物~

《Candy Pop》音源和MV公開了！TWICE Candy Pop CAFÉ也將會開設！還將舉辦日本SHOWCASE巡演，一波好消息啊！

12日0點在日本公開《Candy Pop》音源和MV的同時，登上了Line Music Top100榜首位。去年6月憑藉日本出道專輯《#TWICE》、10月憑藉日本首支單曲《One More Time》登上Oricon榜第一名。 今日公開的同時再次登上音樂榜首位，預計會繼續大發。



▼在《Candy Pop》MV中，TWICE以動畫角色登場，展現了活潑可愛的面貌。 MV講述的是在糖果國度活躍的動畫角色TWICE看到了一個孤獨的女孩之後，想給這個一個擁抱，所以拜託製作人JYP，不顧各種危險去到人類世界的故事。



從2月1日起，體現本次MV世界觀的TWICE Candy Pop CAFÉ也將會在東京和大阪開設。

《Candy Pop》將於7日發售。 TWICE將會從19日愛知瀨戶文化中心開始，22日福岡、23日広島、25日和26日大阪、29日東京、31日和2月1日埼玉，在日本六個城市舉辦8回Showcase巡演——「TWICE SHOWCASE LIVE TOUR 2018 Candy Pop」。

圖：JYP Entertainment

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