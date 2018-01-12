TWICE第二支单曲《Candy Pop》公开，化身甜美可爱动画人物~

《Candy Pop》音源和MV公开了！TWICE Candy Pop CAFÉ也将会开设！还将举办日本SHOWCASE巡演，一波好消息啊！

12日0点在日本公开《Candy Pop》音源和MV的同时，登上了Line Music Top100榜首位。去年6月凭藉日本出道专辑《#TWICE》、10月凭藉日本首支单曲《One More Time》登上Oricon榜第一名。 今日公开的同时再次登上音乐榜首位，预计会继续大发。



▼在《Candy Pop》MV中，TWICE以动画角色登场，展现了活泼可爱的面貌。 MV讲述的是在糖果国度活跃的动画角色TWICE看到了一个孤独的女孩之后，想给这个一个拥抱，所以拜托制作人JYP，不顾各种危险去到人类世界的故事。



从2月1日起，体现本次MV世界观的TWICE Candy Pop CAFÉ也将会在东京和大阪开设。

《Candy Pop》将於7日发售。 TWICE将会从19日爱知濑户文化中心开始，22日福冈、23日広岛、25日和26日大阪、29日东京、31日和2月1日崎玉，在日本六个城市举办8回Showcase巡演——「TWICE SHOWCASE LIVE TOUR 2018 Candy Pop」。

图：JYP Entertainment

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