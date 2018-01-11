「希望我們都會永遠記住鐘鉉」《金唱片獎》本賞得主 Super Junior　溫馨感人悼師弟鐘鉉

「希望我們都會永遠記住鐘鉉」《金唱片獎》本賞得主 Super Junior　溫馨感人悼師弟鐘鉉

KPOP   2018年1月12日   星期五08:50   施乃琪  

樂壇盛事《Golden Disc Awards》（金唱片獎）為 2018 年揭開序幕，許多音樂人也不忘在典禮中緬懷於 2017 年逝去的金鐘鉉。昨日榮獲本獎的 Super Junior，為心愛的師弟發表的感言真心又感人！

第 32 屆《Golden Disc Awards》實體唱片場頒獎典禮於 11 日在高陽市 KIntex 登場，當天作為最後一組本獎得主的 Super Junior 獲獎後，隊長利特首先表示：「這 14 年來，我們獲得了大家的愛與支持，真的非常謝謝你們。」

「回顧過往，青春期的少女們逐漸成為大學生、成為社會人士、成為某位男人的女人，也成為了某個孩子的母親。」他說：「我們想一直和她們分享美好的回憶。」

接著，利特也不忘提起原應在現場共襄盛舉的師弟鐘鉉：「謝謝許多為鐘鉉哀悼、心痛、思念他的人。希望我們都會永遠記住鐘鉉。」他並貼心地說：「也請大家愛著 SHINee 的四位成員，讓他們重新找回歡樂的笑容。我們也會繼續為大家帶來幸福、感動和笑容的！」

（照片來源：JTBC、TVDaily）

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留言/評論
  • 陳昫
    sm的家族愛真的是最高阿😭💕👍
    13小時前
  • 黃映清
    藍家真的是時時刻刻都為後輩們著想的大家長😭
    13小時前
  • Yi Wa Chung
    作為hkelf永遠為你們自豪😃
    12小時前
  • Lulu Tien
    果然是sm家的大哥 大前輩的品格.風範 滿滿家族愛❤️ 👍👍👍
    9小時前
  • Huishan Yip
    Mei Hsin Jeannie Ang teuk so warm!
    11小時前
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