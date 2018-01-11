「希望我们都会永远记住钟铉」《金唱片奖》本赏得主 Super Junior　温馨感人悼师弟钟铉

乐坛盛事《Golden Disc Awards》（金唱片奖）为 2018 年揭开序幕，许多音乐人也不忘在典礼中缅怀於 2017 年逝去的金钟铉。昨日荣获本奖的 Super Junior，为心爱的师弟发表的感言真心又感人！

第 32 届《Golden Disc Awards》实体唱片场颁奖典礼於 11 日在高阳市 KIntex 登场，当天作为最后一组本奖得主的 Super Junior 获奖后，队长利特首先表示：「这 14 年来，我们获得了大家的爱与支持，真的非常谢谢你们。」

「回顾过往，青春期的少女们逐渐成为大学生、成为社会人士、成为某位男人的女人，也成为了某个孩子的母亲。」他说：「我们想一直和她们分享美好的回忆。」

接著，利特也不忘提起原应在现场共襄盛举的师弟钟铉：「谢谢许多为钟铉哀悼、心痛、思念他的人。希望我们都会永远记住钟铉。」他并贴心地说：「也请大家爱著 SHINee 的四位成员，让他们重新找回欢乐的笑容。我们也会继续为大家带来幸福、感动和笑容的！」

（照片来源：JTBC、TVDaily）

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