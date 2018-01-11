《愛情的溫度》主廚梁世宗情人節提前來台會粉絲

《愛情的溫度》梁世宗將會在2月10日在ATT Show Box舉行他第一次在台灣的見面會【First Love’2018 YANG SE JONG Fan Meeting In Taiwan】。

梁世宗，日前憑著他在《愛情的溫度》中的自然不造作的演技，在SBS演技大賞中奪下「男子新人演技獎」。出道一年多的他，參演戲劇每部都引起高度討論及矚目，梁世宗的表現也得到廣大觀眾們的好評。



剛終演的SBS電視劇《愛情的溫度》，劇情描述想成為電視劇作家的李賢秀（徐玄振飾）與夢想成為法式主廚的溫正善（梁世宗飾），兩人之間的愛情故事。梁世宗在這次的作品中就像他劇中的名字一樣是位充滿溫暖的男子，以溫暖柔情包圍戀人的溫正善，受到廣大觀眾喜愛。對於充滿膚淺關係的現代人來說，喚醒了大家再度領悟愛情的重量與價值。



梁世宗被讚為“怪物新人”其來有自。從出道作品SBS《浪漫醫生金師傅》到《師任堂：光的日記》，OCN《DUEL》等所有作品中，都表現出沉穩的演技而讓觀眾及粉絲們為他叫好，如此潛力十足的梁世宗在出道不到1年時間就躍升為SBS《愛情的溫度》成為男主角。想近距離感受梁世宗的溫暖，活動相關訊息請上活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/First-Love-2018-YANG-SE-JONG-Fanmeeting-In-Taiwan-196106497609692/



梁世宗 First Love’2018 YANG SE JONG Fan Meeting In Taiwan

日期：2月10日

地點：ATT Show Box

1月20日(六) 上午10點於KKTIX售票網站及全台全家便利商店開賣

票價：1800 / 2800 / 3800

主辦單位：樂福文化、HS E&C

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