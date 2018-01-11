《爱情的温度》主厨梁世宗情人节提前来台会粉丝
明星 2018年1月11日 星期四14:28 Erin
《爱情的温度》梁世宗将会在2月10日在ATT Show Box举行他第一次在台湾的见面会【First Love’2018 YANG SE JONG Fan Meeting In Taiwan】。
梁世宗，日前凭著他在《爱情的温度》中的自然不造作的演技，在SBS演技大赏中夺下「男子新人演技奖」。出道一年多的他，参演戏剧每部都引起高度讨论及瞩目，梁世宗的表现也得到广大观众们的好评。
刚终演的SBS电视剧《爱情的温度》，剧情描述想成为电视剧作家的李贤秀（徐玄振饰）与梦想成为法式主厨的温正善（梁世宗饰），两人之间的爱情故事。梁世宗在这次的作品中就像他剧中的名字一样是位充满温暖的男子，以温暖柔情包围恋人的温正善，受到广大观众喜爱。对於充满肤浅关系的现代人来说，唤醒了大家再度领悟爱情的重量与价值。
梁世宗被赞为“怪物新人”其来有自。从出道作品SBS《浪漫医生金师傅》到《师任堂：光的日记》，OCN《DUEL》等所有作品中，都表现出沉稳的演技而让观众及粉丝们为他叫好，如此潜力十足的梁世宗在出道不到1年时间就跃升为SBS《爱情的温度》成为男主角。想近距离感受梁世宗的温暖，活动相关讯息请上活动粉丝专页：https://www.facebook.com/First-Love-2018-YANG-SE-JONG-Fanmeeting-In-Taiwan-196106497609692/
梁世宗 First Love’2018 YANG SE JONG Fan Meeting In Taiwan
日期：2月10日
地点：ATT Show Box
1月20日(六) 上午10点於KKTIX售票网站及全台全家便利商店开卖
票价：1800 / 2800 / 3800
主办单位：乐福文化、HS E&C
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留言/评论
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Jen NiNi
He go Taiwan too..🤨
2小时前