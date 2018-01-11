BLACKPINK在金唱片獎上普通人無法hold得住的時尚

BLACKPINK的時尚一直是人們關注的焦點，BLACKPINK在金唱片獎上穿的華麗服裝又是出自什麼品牌的呢？

▼Rosé這件最難駕馭！ Gucci的70s graphic print shirt with bow，復古的華麗圖案本身就難以駕馭，甚至在綠色的底色上，搭配粉紅蝴蝶結腰飾！ 這種時尚風格估計也只有BLACKPINK美妞們能消化得了......



▼也只有像Jennie這樣毫無贅肉的魔鬼身材擁有者，才適合這件連衣裙（當然BLACKPINK其他美妞身材也是無可挑剔的）。 這件Balmain品牌的LUREX KNIT DRESS使用彰顯華貴的金銀絲面料，緊貼身材的剪裁對身材的要求非常高，尤其是腹部，如果腹部有贅肉，因為貼身所以會更突出。



▼Jisoo 穿的這件是SRETSIS品牌的PIXIE JUMPSUIT，同樣由金銀絲面料製作，材質反光而華麗奪目。 原本是有領口蝴蝶結的，Jisoo的這件用了領口配飾替換。 系上珍珠腰飾，突顯Jisoo的螞蟻腰。



▼Lisa這件連衣裙是Lang&Lu品牌的ESTRELLA DRESS，星星圖案活潑可愛，用耀眼的配飾來增添成熟氣質。 和她的三位歐尼相比，Lisa這件比較容易消化。



▼讓我們來回顧一下BLACKPINK1月10日晚舞臺表演吧~



圖：金唱片獎截圖、相應品牌網站

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究