BLACKPINK在金唱片奖上普通人无法hold得住的时尚

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BLACKPINK的时尚一直是人们关注的焦点，BLACKPINK在金唱片奖上穿的华丽服装又是出自什么品牌的呢？

▼Rosé这件最难驾驭！ Gucci的70s graphic print shirt with bow，复古的华丽图案本身就难以驾驭，甚至在绿色的底色上，搭配粉红蝴蝶结腰饰！ 这种时尚风格估计也只有BLACKPINK美妞们能消化得了......



▼也只有像Jennie这样毫无赘肉的魔鬼身材拥有者，才适合这件连衣裙（当然BLACKPINK其他美妞身材也是无可挑剔的）。 这件Balmain品牌的LUREX KNIT DRESS使用彰显华贵的金银丝面料，紧贴身材的剪裁对身材的要求非常高，尤其是腹部，如果腹部有赘肉，因为贴身所以会更突出。



▼Jisoo 穿的这件是SRETSIS品牌的PIXIE JUMPSUIT，同样由金银丝面料制作，材质反光而华丽夺目。 原本是有领口蝴蝶结的，Jisoo的这件用了领口配饰替换。 系上珍珠腰饰，突显Jisoo的蚂蚁腰。



▼Lisa这件连衣裙是Lang&Lu品牌的ESTRELLA DRESS，星星图案活泼可爱，用耀眼的配饰来增添成熟气质。 和她的三位欧尼相比，Lisa这件比较容易消化。



▼让我们来回顾一下BLACKPINK1月10日晚舞台表演吧~



图：金唱片奖截图、相应品牌网站

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