INFINITE 深入地下三樓回娘家　《一週偶像》今晚看點搶先抓！

睽違許久，INFINITE 終於回到 MBC 地下三層了！綜藝感毋庸置疑的他們，今晚會有什麼精彩表現呢？先來掌握本集《一週偶像》的看點吧！

MBC Every1 將於今晚（10 號）播出《一週偶像》，甫發行第三張正規專輯〈Top Seed〉的 INFINITE 立刻義氣十足地「回娘家」，上週播出預告後立刻掀起了話題。



早於 3 日就錄影的 INFiNITE，在本集節目中首度公開表演最新主打歌 “Tell Me”。表演前隊長聖圭將介紹新歌的重責大任交給東雨，沒想到東雨的奇特介紹方式竟讓全場大吃一驚，還造成連成員也收拾不了的場面！

不過，INFINITE 作為刀群舞絕對霸主，正式帶來的表演果然無比帥氣，更讓主持人大讚「感覺這首歌能盤踞在音源榜上很久」。另一方面，INFINITE 在節目中挑戰了闖關任務，勝負欲大爆發的成員甚至不惜拋棄衣服！



若想要一睹 INFINITE 的精彩表演與反轉魅力，千萬別錯過今晚六點（韓國時間）播出的《一週偶像》囉！

（照片來源：MBC Every1、Woollim Entertainment / 影片來源：우현이 내게 오나 봐、kasumi pak）

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