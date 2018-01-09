INFINITE 深入地下三楼回娘家 《一周偶像》今晚看点抢先抓！
KPOP 2018年1月10日 星期三09:45 施乃琪
睽违许久，INFINITE 终於回到 MBC 地下三层了！综艺感毋庸置疑的他们，今晚会有什么精彩表现呢？先来掌握本集《一周偶像》的看点吧！
MBC Every1 将於今晚（10 号）播出《一周偶像》，甫发行第三张正规专辑〈Top Seed〉的 INFINITE 立刻义气十足地「回娘家」，上周播出预告后立刻掀起了话题。
早於 3 日就录影的 INFiNITE，在本集节目中首度公开表演最新主打歌 “Tell Me”。表演前队长圣圭将介绍新歌的重责大任交给东雨，没想到东雨的奇特介绍方式竟让全场大吃一惊，还造成连成员也收拾不了的场面！
不过，INFINITE 作为刀群舞绝对霸主，正式带来的表演果然无比帅气，更让主持人大赞「感觉这首歌能盘踞在音源榜上很久」。另一方面，INFINITE 在节目中挑战了闯关任务，胜负欲大爆发的成员甚至不惜抛弃衣服！
若想要一睹 INFINITE 的精彩表演与反转魅力，千万别错过今晚六点（韩国时间）播出的《一周偶像》罗！
（照片来源：MBC Every1、Woollim Entertainment / 影片来源：우현이 내게 오나 봐、kasumi pak）
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