韓劇 和遊記 화유기– 雪夜的承諾

（劇透，慎入）之前說《和遊記》是最奇蹟、最奇葩的劇，果然不假。儘管發生一連串的事件，復播後仍刷新最高收視，按這劇情下去，可能很快就能打破《名不虛傳》的記錄了。

不得不說，洪氏姐妹劇作家這次根據古典小說《西遊記》改編的《和遊記》不但跳脫框架，也成功結合現在流行趨勢，置入寫得更巧妙了。這功力不輸金銀淑劇作家了。如果到最後結局，依舊保持這個水準，就更完美了。

再一次覺得三藏轉性別，金箍咒轉換成揪住心臟，產生愛情的設定，真的很讚。妳痛，我也會痛。妳流淚，我不捨。為了所愛，上刀山下油鍋，命都可以捨，這都是小愛。偏偏所愛之人有解救蒼生之志，為了守護她，也就水裏來火裏去了，於是成就了大愛。



然愛情是假的，人生是假，如夢幻影，如露亦如電。就像孫悟空知道自己對三藏的愛，是金箍咒所致，所有對三藏的感覺是假的，現下沒辦法拿下來，但總有拿下來的一天，在那一天來臨前，不如就好好的享受這一段愛情。抗拒、接受、把握當下，完成孫悟空守護三藏的交代。原著的師徒之情轉換男女之情，一點都不違和。還覺得原著三藏對悟空的施的金箍咒是脅迫服從，洪氏姐妹改寫刺激愛意產生的主動意志，還比較人道一點。或者也是因為這樣設定，才轉換三藏性別。



牛魔王為了救所愛的人急於成神仙，因為神仙有干預人類的生死、命運的能力。很顯然新版牛魔王保留原著性格，唯獨不專情改為很專情。不然怎會處心積慮的累積善行，一直在幫孫悟空、三藏？



到了第4集，再次被引到魔物店的三藏，看見了裂開甕縫示現未來發生戰亂的世界，再加上須菩提提點，她知道自己的天命。坐在雪夜裏，她終於有了決定，為了不讓世界走向毀滅，她招喚孫悟空，問了他的心意。孫悟空給了守護她到最後的承諾。

至此，所有三藏保護世界、追求和平的妖怪團員到齊了，尋找和平之旅就要展開了。20180108



#如果在牛魔王、孫悟空選一個，選誰？

#聽到車大叔唱歌，笑了

#雖然吳漣序不錯了，如果演繹得再入一點，會更有火花的

#阿斯女僵屍記起的看到姜大成的時間點，會不會是影像重疊？那是死前的記憶？

#有沒覺得牛魔王回憶中的羅煞女一躍而下的畫面，像跳三生的誅仙台？

#有沒覺得孫悟空手上拿的是黃金蒼蠅拍，不是金箍棒？

#猜一下誰會邀孫悟空加入群組？悟凈呀，你大哥很想加入，沒被邀請比被趕出天界悲慘哪

#冬將軍、夏仙女兄妹都是同一個人演嗎？這樣倆個角色同框很麻煩

#倆個馬秘書CG沒弄好

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