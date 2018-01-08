韩剧 和游记 화유기– 雪夜的承诺

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（剧透，慎入）之前说《和游记》是最奇迹、最奇葩的剧，果然不假。尽管发生一连串的事件，复播后仍刷新最高收视，按这剧情下去，可能很快就能打破《名不虚传》的记录了。

不得不说，洪氏姐妹剧作家这次根据古典小说《西游记》改编的《和游记》不但跳脱框架，也成功结合现在流行趋势，置入写得更巧妙了。这功力不输金银淑剧作家了。如果到最后结局，依旧保持这个水准，就更完美了。

再一次觉得三藏转性别，金箍咒转换成揪住心脏，产生爱情的设定，真的很赞。你痛，我也会痛。你流泪，我不舍。为了所爱，上刀山下油锅，命都可以舍，这都是小爱。偏偏所爱之人有解救苍生之志，为了守护她，也就水里来火里去了，於是成就了大爱。



然爱情是假的，人生是假，如梦幻影，如露亦如电。就像孙悟空知道自己对三藏的爱，是金箍咒所致，所有对三藏的感觉是假的，现下没办法拿下来，但总有拿下来的一天，在那一天来临前，不如就好好的享受这一段爱情。抗拒、接受、把握当下，完成孙悟空守护三藏的交代。原著的师徒之情转换男女之情，一点都不违和。还觉得原著三藏对悟空的施的金箍咒是胁迫服从，洪氏姐妹改写刺激爱意产生的主动意志，还比较人道一点。或者也是因为这样设定，才转换三藏性别。



牛魔王为了救所爱的人急於成神仙，因为神仙有干预人类的生死、命运的能力。很显然新版牛魔王保留原著性格，唯独不专情改为很专情。不然怎会处心积虑的累积善行，一直在帮孙悟空、三藏？



到了第4集，再次被引到魔物店的三藏，看见了裂开瓮缝示现未来发生战乱的世界，再加上须菩提提点，她知道自己的天命。坐在雪夜里，她终於有了决定，为了不让世界走向毁灭，她招唤孙悟空，问了他的心意。孙悟空给了守护她到最后的承诺。

至此，所有三藏保护世界、追求和平的妖怪团员到齐了，寻找和平之旅就要展开了。20180108



#如果在牛魔王、孙悟空选一个，选谁？

#听到车大叔唱歌，笑了

#虽然吴涟序不错了，如果演绎得再入一点，会更有火花的

#阿斯女僵尸记起的看到姜大成的时间点，会不会是影像重叠？那是死前的记忆？

#有没觉得牛魔王回忆中的罗煞女一跃而下的画面，像跳三生的诛仙台？

#有没觉得孙悟空手上拿的是黄金苍蝇拍，不是金箍棒？

#猜一下谁会邀孙悟空加入群组？悟净呀，你大哥很想加入，没被邀请比被赶出天界悲惨哪

#冬将军、夏仙女兄妹都是同一个人演吗？这样俩个角色同框很麻烦

#俩个马秘书CG没弄好

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