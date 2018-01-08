孝敏恋爱中？王思聪送每位成员一部跑车？围绕T-ara的谣言怎么这么多！

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最近T-ara与MBK结束了专属合约，新的去向还没确定，就已经出现众多谣言，让人担心又心疼T^T

1月5日有媒体爆料称，孝敏从去年下半年开始与一媒体公司代表A某恋爱，还说「去年偶然认识后快速拉近了距离，非常珍惜彼此，双方父母也知道他们的恋情，目前正以结婚为前提交往」。



然而，随后就有孝敏的亲信出面表示消息不实：「孝敏和A某是在红酒俱乐部认识的，该俱乐部里有来自很多行业的人，孝敏和A某只是和其他会员一样倾诉烦恼，并不是恋人关系。 」



未料一波未平，一波又起。 1月7日晚播出的MBC节目《Section TV 演艺通信》里提到T-ara，称王思聪为了支援T-ara在中国的活动，向MBK支付了高达韩币90亿元的解约金，从而签下T-ara；此外，还给T-ara每位成员都送了一部跑车。



对此，MBK在1月8日做出反驳：「有报导称T-ara收到了王思聪赠送的跑车，这不是事实。 新闻还说王思聪4年前支付90亿元解约金签下T-ara，这也有很大夸张成分，实际金额比90亿元小很多。 」

8日晚，T-ara三位成员孝敏、居丽和芝妍几乎同时在微博上PO文，向王思聪求证跑车和90亿韩元的事件：



随后王思聪的香蕉娱乐在微博上PO文回应，表示此事乃子虚乌有，而香蕉娱乐与T-ara的合约也「已於2017年12月31日结束」：



紧接著孝敏和芝妍也回复，希望谣言能够就此终结：



接二连三的谣言令粉丝心痛不已，真心希望T-ara的四位成员能找到更好的去处啊！





（图源：TV DAILY，微博截图）

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