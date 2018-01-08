《Running Man》金鍾國有機會遇上結婚的女人～！李光洙今年結束後要準備走下坡？

每一年看成員運勢的時候，都很期待呢～，希望鍾國OPPA今年可以順利遇到結婚對象啊～～～！

2018年的第一集《Running Man》首先就是要看一看大家的運勢如何～？！這一回同樣請來御用型男命理師朴成浚為大家解析，去年要池石鎮什麼都不要做，老師稱讚他忍耐的很好，所以…再忍一年就好～XDDD，真正的好運是從2020年才開始。



而去年運勢最好的李光洙，一開始就被老師評價為有點變態的人，立刻引來現場大笑，之後改口說是想法很獨特、不平凡的意思，才讓光洙息怒，老師說到2018年是李光洙最明亮的一年，而且是太陽下山前的最後掙扎，能夠燃燒最後的火花，之後要再有好運，就要等到40歲才會有了。



另外還提到全昭旻能夠帶給李光洙好運，兩人八字非常和，不過…李光洙對全昭旻卻沒有太多好處，之後又補充說十年內會遇上屬於他的女人，而且是能夠結婚的對象。

宋智孝屬木性質，關於戀愛運勢，今年眼光變更高的她，眼裡看不見男人，但3～4月還是有機會戀愛，智孝回問去年有提到金鍾國，兩人的緣分如何？老師表示金鍾國是浩瀚的水，能帶給智孝滋潤，更評價兩人的契合度可以有85～95分，相當的高啊！



而金鍾國今年的女人緣非常好，可以交往的人數也非常多，提到搬遷（家）對他的運勢極好，大家立刻聯想到婚房，對事業也會很有幫助，期待他能夠遇到結婚牽手走一生的對象啊～！



其他成員們的運勢大家若有好奇的話，趕快回去看昨天的節目吧～！

（截圖自：SBS Running Man）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究