《Running Man》金钟国有机会遇上结婚的女人～！李光洙今年结束后要准备走下坡？

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每一年看成员运势的时候，都很期待呢～，希望钟国OPPA今年可以顺利遇到结婚对象啊～～～！

2018年的第一集《Running Man》首先就是要看一看大家的运势如何～？！这一回同样请来御用型男命理师朴成浚为大家解析，去年要池石镇什么都不要做，老师称赞他忍耐的很好，所以…再忍一年就好～XDDD，真正的好运是从2020年才开始。



而去年运势最好的李光洙，一开始就被老师评价为有点变态的人，立刻引来现场大笑，之后改口说是想法很独特、不平凡的意思，才让光洙息怒，老师说到2018年是李光洙最明亮的一年，而且是太阳下山前的最后挣扎，能够燃烧最后的火花，之后要再有好运，就要等到40岁才会有了。



另外还提到全昭旻能够带给李光洙好运，两人八字非常和，不过…李光洙对全昭旻却没有太多好处，之后又补充说十年内会遇上属於他的女人，而且是能够结婚的对象。

宋智孝属木性质，关於恋爱运势，今年眼光变更高的她，眼里看不见男人，但3～4月还是有机会恋爱，智孝回问去年有提到金钟国，两人的缘分如何？老师表示金钟国是浩瀚的水，能带给智孝滋润，更评价两人的契合度可以有85～95分，相当的高啊！



而金钟国今年的女人缘非常好，可以交往的人数也非常多，提到搬迁（家）对他的运势极好，大家立刻联想到婚房，对事业也会很有帮助，期待他能够遇到结婚牵手走一生的对象啊～！



其他成员们的运势大家若有好奇的话，赶快回去看昨天的节目吧～！

（截图自：SBS Running Man）

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