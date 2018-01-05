[濟州]《姜食堂》變身仙人掌食堂 來試試看豬排飯吧！

最近快要播畢的羅PD綜藝新西遊記外傳的《姜食堂》深受觀眾喜愛，《姜食堂》隱身在濟州海邊，除了食物好吃更有當地人最愛的無敵海景。
在濟州很多地方都需要開車才能抵達，交通上不像首爾有那麼方便的大眾運輸，但也因此保留許多大自然的美景，讓許多住在都市的遊客在閒暇之餘喜愛來到濟州島度假放空。這裡先映入眼簾的就是一個海女石像。
羅PD拍攝《姜食堂》的位置在一片長滿了仙人掌的海邊，把車子停在馬路彎入的小巷旁可步行進入。沿途還經過一家特色咖啡廳，走過這條用木板搭起來的長長小徑就能看到囉！
會先經過一家特色咖啡廳
接下來是無敵美麗的海景，包含各種層次的海藍~~
現在大家看見的《姜食堂》，當時拍攝相關的布置雖然已經撤除，寫上了“仙人掌餐廳”，老闆還是熱情的迎接我們，（老闆長得有點像金久拉），他笑著說，雖然現在店內的豬排飯沒有姜老闆的那麼大片，但也有他的一半size！（也很大）當天抵達時因為非用餐時間所以點了咖啡就匆匆離開，不過推薦有來濟州島旅遊的人可以來這裡看看美麗海景喔！
地點：제주시 한림읍 월령리 416
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