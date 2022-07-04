李尚順濟州咖啡廳開業啦！李孝利到場合影撐腰、門外排百米長隊，人氣太爆未到中午就售罄打烊

李尚順在《孝利家民宿》就經常為客人沖咖啡，這次終於當上老闆、開了一間音樂咖啡廳「LONG PLAY」，月初開幕後立即成為濟州熱門打卡地，一度引起附近交通癱瘓！

這家咖啡廳位於濟州島舊左邑東福裡一個安靜的小村落，規模不大，開門時一次只請20位客人入場。 根據網友分享的照片，開業首日李孝利來當服務員、和大家親切合影，李尚順則在吧台沖咖啡，兩人的穿著都十分朴素日常。



咖啡廳位於一樓，外觀是水泥牆極簡風格，內部則以白色和原木為主調，加上很有濟州島氣息的柑橘和花朵裝飾，給人放鬆舒適的感覺。



開業當天就有超多客人慕名前來，門前排起超過100m的長隊。 雖然上班時間是從上午9點到下午5點，但9點12分就因人數過多提早結束排隊。 有網友10點到場只得失望而歸，還有網友下午2點到店時，發現已貼出「本日材料及MD全部售盡，結束營業」的公告，第二天則是早在上午11：30就結束營業。



李尚順當日下午在咖啡廳IG帳號PO文，向未能入店的客人及附近居民致歉，決定暫時改為預約制經營，7月3日休息一天後恢復營業。



據網友透露咖啡品質很高（畢竟是熱愛咖啡的李尚順精選），還有T恤、馬克杯等各種周邊商品，李尚順用黑膠唱片播放的音樂更是氛圍超讚。 李尚順表示會通過IG公佈預約系統，以後去濟州玩的打卡地又多一個啦！



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