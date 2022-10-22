【K社韓文小百科】只存在於濟州島的神奇文化：別人結婚，我把頭像換成婚紗照！

大家如果看到朋友突然把通訊app的頭像換成婚紗照，第一反應都是朋友正準備結婚，所以把新拍的照片PO上來吧？ 但如果這位朋友是韓國濟州島人，很可能完全是另一個狀況：婚紗照裡的人根本就沒見過！

這就是濟州島獨有的文化：親戚朋友結婚時就把頭像換成婚紗照、婚禮公告或請帖。

不止如此，濟州地方電視台和地方報紙也會刊登普通居民的婚禮廣告。 根據韓國統計廳，濟州島居民總數不到68萬人（2021年），互相之間都有些關係或熟識，在電視上打廣告也就是邀請全村人一起慶祝的概念。



이거 진짜임... 왜냐면 제가 너무 신기해서 찍어뒀거든요 이런게 몇개가 지나감 ㅋㅋㅋ https://t.co/kc3S6DnMDs pic.twitter.com/rXMmxxwXGr — goho (@yugure444) October 8, 2022

濟州島一直有把婚禮辦成喜宴（잔치）的文化，辦喜事的家庭要殺豬、準備食物和場地，屆時整個村子的親戚鄰里都會來幫忙，喜宴既是對新人獻上祝福，也是向幫忙的人們表達感謝。傳統的濟州島婚禮少則3日、多則7日，包括婚禮前日的「家門喜宴」、婚禮當天的「喜宴」、婚禮次日的「親家喜宴」等等。 現在有些島民已把婚禮精簡到只有一整天，即便在陸地辦過婚禮也要回濟州再辦一整天婚宴。跟大部份韓國人一個午餐就結束婚禮的快節奏相比，還是隆重許多。



為了讓盡可能多的熟人都知道這件事，濟州島民動用了一切宣傳方式，從口口相傳到報紙電視、在村民會館掛橫幅，再到最近三四年間年輕人們開始把頭像換成婚紗照，見證著濟州婚禮喜宴文化的發展過程。 還有島民還會把親戚朋友的結婚消息PO到個人IG上，認為「這樣才叫島民的義氣」XD



韓國居住在陸地的網友對此感到文化衝擊，而濟州島出身的網友發現陸地人居然不這樣做，也感到文化衝擊XD陸地居民：「好溫暖，很有人情味的文化」、「去濟州島旅行時在酒店電視看到婚禮廣告，還以為是名人kkk」、「濟州島出身的曖昧男某天把頭像換成了婚紗照，當時真的嚇我一跳kk」、「 共同體意識真的很棒，年紀大了覺得從前的文化消失很可惜」。

濟州島網友：「只有濟州島人這樣嗎？ 怪不得陸地同事問我是不是結婚了，但那照片一看就不是我啊kkk」、「島民認證是真的，打開kkt就能看到所有結婚消息」、「現在我的kkt裡就有三個婚紗照頭像kkk」

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