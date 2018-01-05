[济州]《姜食堂》变身仙人掌食堂 来试试看猪排饭吧！

最近快要播毕的罗PD综艺新西游记外传的《姜食堂》深受观众喜爱，《姜食堂》隐身在济州海边，除了食物好吃更有当地人最爱的无敌海景。
在济州很多地方都需要开车才能抵达，交通上不像首尔有那么方便的大众运输，但也因此保留许多大自然的美景，让许多住在都市的游客在闲暇之余喜爱来到济州岛度假放空。这里先映入眼帘的就是一个海女石像。
罗PD拍摄《姜食堂》的位置在一片长满了仙人掌的海边，把车子停在马路弯入的小巷旁可步行进入。沿途还经过一家特色咖啡厅，走过这条用木板搭起来的长长小径就能看到罗！
会先经过一家特色咖啡厅
接下来是无敌美丽的海景，包含各种层次的海蓝~~
现在大家看见的《姜食堂》，当时拍摄相关的布置虽然已经撤除，写上了“仙人掌餐厅”，老板还是热情的迎接我们，（老板长得有点像金久拉），他笑著说，虽然现在店内的猪排饭没有姜老板的那么大片，但也有他的一半size！（也很大）当天抵达时因为非用餐时间所以点了咖啡就匆匆离开，不过推荐有来济州岛旅游的人可以来这里看看美丽海景喔！
地点：제주시 한림읍 월령리 416
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