為夢想做好萬全準備！SM、DSP 超大型徵選會即將登場 範圍遍及數十國
KPOP 2018年1月4日 星期四14:45 施乃琪
懷抱星夢的妳，想成為下一個 EXO 還是 K.A.R.D 呢？SM Entertainment 與 DSP Media 不約而同將在最近舉行大型徵選，快來看看哪一場離你最近！
SM Entertainment 於本日（4 號）宣布，今年內將在韓國、中國、美國、加拿大、日本、泰國、印尼、越南、智利以及阿根廷內共 45 個城市，舉行超大型徵選會《2018 S.M. Global Audition》。
特別的是，SM 這次完全不限制年齡、國籍與性別，只要對歌唱、跳舞、演戲、模特兒、作詞作曲有興趣，皆可以大方地報名參加選秀。
另一方面，DSP Media 也將於 1~2 月間依序在春川、大邱、釜山、大田、光州、順天、濟州及首爾舉行徵選會，不過對象僅限 1997 年至 2005 年出生者，且項目也只有演唱（歌唱或 rap）以及跳舞兩種。
相準喜歡的公司、做好萬全準備，為自己的夢想踏出第一步吧！
（照片來源：SM Entertainment、DSP Media）
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James Teoh Sean Ng I think Lawrence Tan can go
1小時前
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Chesna Wong your chance☺️
39分前
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