kakao總管代表涉嫌妨礙HYBE收購、操控SM股價遭拘留

kakao與HYBE 3月競爭SM娛樂最大股東鬧得沸沸揚揚，HYBE最後和kakao達成協議不再競爭，由kakao取得勝利，不過隨後被爆出來的卻是一樁樁操縱黑幕，kakao多位高層涉嫌違反資本市場法（類似公平交易法）操控SM娛樂股價對付競爭對手HYBE。

今（19）日最新消息，kakao總管代表裴在賢（배재현）被首爾南部地方法院發布了拘捕令，目前被關押在永登浦警察署拘留所中，法院的理由是有裴代表逃亡及湮滅證據之虞。裴在賢將在拘留狀態下接受調查，10天內移交檢方。



‘SM 시세 조종 의혹’ 카카오 배재현 투자총괄 대표 구속 https://t.co/MFcNCqE5bp pic.twitter.com/0cpgXfv3yU — 지디넷코리아 (@zdnetkorea) October 19, 2023

根據金融監督院資本市場特別司法警察（特司警）透露，裴代表等人涉嫌在2月份，以妨礙SM經營權收購戰競爭對手HYBE為目的，投資了2400多億韓元抬高SM股價至HYBE公開收購的價格以上，還未向金融當局誠實告知持有大量SM股份。

金融監督院自2月就開始著手調查kakao與SM娛樂至今，即便收購之戰3月即落幕。8月時，kakao創辦人金範洙也曾因涉及操控SM股價被扣押搜查。



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카카오 김범수 압수수색, SM 주가조작 혐의. — 최애의 아아 (@simhwae_pub) August 10, 2023

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