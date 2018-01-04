为梦想做好万全准备！SM、DSP 超大型徵选会即将登场 范围遍及数十国
KPOP 2018年1月4日 星期四14:45 施乃琪
怀抱星梦的你，想成为下一个 EXO 还是 K.A.R.D 呢？SM Entertainment 与 DSP Media 不约而同将在最近举行大型徵选，快来看看哪一场离你最近！
SM Entertainment 於本日（4 号）宣布，今年内将在韩国、中国、美国、加拿大、日本、泰国、印尼、越南、智利以及阿根廷内共 45 个城市，举行超大型徵选会《2018 S.M. Global Audition》。
特别的是，SM 这次完全不限制年龄、国籍与性别，只要对歌唱、跳舞、演戏、模特儿、作词作曲有兴趣，皆可以大方地报名参加选秀。
另一方面，DSP Media 也将於 1~2 月间依序在春川、大邱、釜山、大田、光州、顺天、济州及首尔举行徵选会，不过对象仅限 1997 年至 2005 年出生者，且项目也只有演唱（歌唱或 rap）以及跳舞两种。
相准喜欢的公司、做好万全准备，为自己的梦想踏出第一步吧！
（照片来源：SM Entertainment、DSP Media）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论