EXO 雙喜臨門 《Golden Disc Awards》投票大幅領先、〈Universe〉持續襲捲音源榜！
KPOP 2018年1月4日 星期四13:11 施乃琪
距離第 32 屆《Golden Disc Awards》只剩不到 10 天，想必大家最近都十分拼命地為自家偶像投票吧？目前 EXO 不僅在海內外投票遙遙領先，更以冬季特別專輯持續橫掃各大音源榜！
第 32 屆《Golden Disc Awards》自去年 12 月 11 日開始接受海內外粉絲投票，而以 3 日晚間的數據看來，人氣一路狂飆的 EXO 已經有超過 47 萬票，遙遙領先第二名防彈少年團，以及位居第三的 Wanna One。
不僅如此，EXO 去年最後一週發行的冬季特別專輯〈Universe〉不僅奪下 Gaon 專輯綜合榜冠軍，也橫掃 Hanteo、Yes24、Synarra、HOTTRACKS、教保文庫⋯⋯等唱片行、音源榜的單週專輯榜首。
EXO 已經確定將參加於 11 日舉行的《Golden Disc Awards》實體唱片場頒獎典禮，在那之前，就再聽一次 “Universe” 吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment、Golden Disc Awards）
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