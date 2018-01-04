EXO 双喜临门 《Golden Disc Awards》投票大幅领先、〈Universe〉持续袭卷音源榜！
KPOP 2018年1月4日 星期四13:11 施乃琪
距离第 32 届《Golden Disc Awards》只剩不到 10 天，想必大家最近都十分拼命地为自家偶像投票吧？目前 EXO 不仅在海内外投票遥遥领先，更以冬季特别专辑持续横扫各大音源榜！
第 32 届《Golden Disc Awards》自去年 12 月 11 日开始接受海内外粉丝投票，而以 3 日晚间的数据看来，人气一路狂飙的 EXO 已经有超过 47 万票，遥遥领先第二名防弹少年团，以及位居第三的 Wanna One。
不仅如此，EXO 去年最后一周发行的冬季特别专辑〈Universe〉不仅夺下 Gaon 专辑综合榜冠军，也横扫 Hanteo、Yes24、Synarra、HOTTRACKS、教保文库⋯⋯等唱片行、音源榜的单周专辑榜首。
EXO 已经确定将参加於 11 日举行的《Golden Disc Awards》实体唱片场颁奖典礼，在那之前，就再听一次 “Universe” 吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment、Golden Disc Awards）
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