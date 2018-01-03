VIXX獲得打歌節目「強制召喚」！6日再次亮相《音樂中心》舞臺
KPOP 2018年1月4日 星期四09:30 Sani
VIXX在MBC歌謠大祭典上的《桃源境》舞臺實在太精彩，網路點擊量爆沖到第一位！ 令打歌節目都回頭邀請他們重新出演了~
VIXX在12月31日的2017 MBC歌謠大祭典上表演了《The Wind of Starlight》和《桃源境REMIX》，展現出了驚人的話題性，目前在Naver TV上的點擊量已經超過78萬，留言數超過13萬， 高居TVcast熱門影片之首：
不僅如此，就連其他藝人看到VIXX舞臺時的讚歎反應等影片都有8萬多流覽量，《桃源境》這首歌本身也在1月1日成為拍名急速上升榜的第一。
據悉，MBC打歌節目《SHOW！ 音樂中心》邀請了VIXX重現這次舞臺，1月6日播出！其實早已結束宣傳期的歌曲重新登上打歌節目的舞臺，是非常少見的狀況，可見VIXX帶給大家的震撼真的不一般！
最後重溫一下這次舞臺的感動吧，祝願VIXX在2018年越來越好！
（圖源：Youtube@MBCkpop截圖）
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