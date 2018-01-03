VIXX获得打歌节目「强制召唤」！6日再次亮相《音乐中心》舞台
KPOP 2018年1月4日 星期四09:30 Sani
VIXX在MBC歌谣大祭典上的《桃源境》舞台实在太精彩，网路点击量爆冲到第一位！ 令打歌节目都回头邀请他们重新出演了~
VIXX在12月31日的2017 MBC歌谣大祭典上表演了《The Wind of Starlight》和《桃源境REMIX》，展现出了惊人的话题性，目前在Naver TV上的点击量已经超过78万，留言数超过13万， 高居TVcast热门影片之首：
不仅如此，就连其他艺人看到VIXX舞台时的赞叹反应等影片都有8万多流览量，《桃源境》这首歌本身也在1月1日成为拍名急速上升榜的第一。
据悉，MBC打歌节目《SHOW！ 音乐中心》邀请了VIXX重现这次舞台，1月6日播出！其实早已结束宣传期的歌曲重新登上打歌节目的舞台，是非常少见的状况，可见VIXX带给大家的震撼真的不一般！
最后重温一下这次舞台的感动吧，祝愿VIXX在2018年越来越好！
（图源：Youtube@MBCkpop截图）
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