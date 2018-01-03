2017年最讓李鐘碩自豪的事情是？「它打開了新世界的大門」

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李鐘碩亮相時尚雜誌《High Cut》2018新年號封面，憑藉一部《當你沉睡時》斬獲SBS演技大賞最佳男主角和最佳情侶獎的他為2017年畫上了圓滿句號。

新寫真以「特別的李鐘碩，平凡的一天」為主題，他卸下舞台上的光芒，享受著靜謐的日常，通過帽衫、T恤、針織衫等單品演繹休閒日常Look。

接下來的採訪中，李鐘碩談及了崔潭東（金元海 飾）去世時的哭戲，他表示：「很喜歡和金前輩拍戲，那場戲拍完之後我和他都很哀傷，劇中有很多喜劇片段，從他身上學到了很多，他有很多即興表演，喜劇表演起來也不容易。」

當被問及2017年里自己做得最好的一件事是什麼時，李鐘碩稱：「開了一家咖啡店，這是我夢寐以求的事情，沒工作的時候一睜眼就會去那裡，除了表演之外讓我感興趣的東西很少，打開了新世界大門。」

對於2018年的新計劃，李鐘碩也有話要說，「出演的作品都是劇本扎實有意義的，今年想要拍一些輕鬆的浪漫喜劇片。」

「圖：《High Cut》」

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