2017年最让李钟硕自豪的事情是？「它打开了新世界的大门」
画报 2018年1月3日 星期三10:10 Rui
李钟硕亮相时尚杂志《High Cut》2018新年号封面，凭藉一部《当你沉睡时》斩获SBS演技大赏最佳男主角和最佳情侣奖的他为2017年画上了圆满句号。
新写真以「特别的李钟硕，平凡的一天」为主题，他卸下舞台上的光芒，享受著静谧的日常，通过帽衫、T恤、针织衫等单品演绎休闲日常Look。
接下来的采访中，李钟硕谈及了崔潭东（金元海 饰）去世时的哭戏，他表示：「很喜欢和金前辈拍戏，那场戏拍完之后我和他都很哀伤，剧中有很多喜剧片段，从他身上学到了很多，他有很多即兴表演，喜剧表演起来也不容易。」
当被问及2017年里自己做得最好的一件事是什么时，李钟硕称：「开了一家咖啡店，这是我梦寐以求的事情，没工作的时候一睁眼就会去那里，除了表演之外让我感兴趣的东西很少，打开了新世界大门。」
对於2018年的新计划，李钟硕也有话要说，「出演的作品都是剧本扎实有意义的，今年想要拍一些轻松的浪漫喜剧片。」
「图：《High Cut》」
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