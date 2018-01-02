《黑騎士》徐智慧變男變女變變變！個性太可愛了完全無法討厭女二啊～ 別錯過成為正式 My Day 的機會！DAY6 公開正式 logo 開始招募第一期官方粉絲 元旦機場女神秀智上哪去？原來是赴美為新歌拍攝 MV！ 終於要來啦！實境秀《BLACKPINK House》 6 日開始連播 12 週！ 《姜食堂》今日最終營業！ 收支狀況大公開，到底能否扭虧為盈呢~ MAMAMOO 全員回歸預告到齊 〈Paintme〉明晚濃烈現「聲」！ 《不是機器人啊》俞承豪如同拍攝畫報一般的帥氣現場照「多圖」快存！ 2018 繼續震撼美國！防彈少年團登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展華麗表演 《尹食堂2》再曬溫馨照 氛圍完全就是家族旅行啊 出道7年NU'EST終於有了官方色 雙色呈現夢幻神秘 新年留不留瀏海？看完這三位最近換了髮型的明星 也許就能下決定了～ Hwanhee 為 2018 年合輯〈戀歌〉揭開序幕！4 日傍晚公開新歌 白成鉉今日低調入伍！主動申請海警當兵，原因是：「實在太喜歡海了～」 2018 年通殺音源榜第一人⋯⋯朴孝信新歌〈冬季的聲音〉再度溫暖無數人！ YG 梁鉉錫力挺 Bigbang 「Bigbang 就是五個人，兩、三年後會重新開始直到永遠！」 防彈少年團「破億 MV 俱樂部」新成員——混音版〈MIC Drop〉來報到啦！ 善美與 The Black Label 再度攜手 18 日攜新歌〈主人公〉閃電回歸！

大家還記得他嗎？希望當完兵後，他能夠變成更帥～更有男人味的人回來！

演員白成鉉在今日前往慶尚南道鎮海的海軍教育司令部，正式入伍服役一共23個月的時間。



而在昨日也已經聚集親朋好友及公司同事舉辦了歡送會，白成鉉也提到了自己很喜歡大海，所以很喜歡當兵的地方可以離海邊進一些，之後發現有海警的職務，所以就主動申請了海警一職。



也說到自己入伍年紀（1989年生）有點晚了，所以也不好意思發表什麼感想，現在只想趕快入伍，努力適應軍中的生活。



說到白成鉉，大家絕對會先想到他童星時期，與朴信惠一同出演了《天國的階梯》，飾演男女主角的童年時期，而他從不放棄演戲，甚至涉獵了舞台劇，對演戲的熱情是絕非一般，近期出演OCN《Voice》與SBS《當你沉睡時》也都讓人留下深刻印象。



而在入伍前參與過的作品電視劇《Mojito》（모히또），以及電影《星巴克咖啡館》（스타박스 다방）也將在2018上半年播出。



（圖自：白成鉉．IG）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究