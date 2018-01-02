白成铉今日低调入伍！主动申请海警当兵，原因是：「实在太喜欢海了～」

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大家还记得他吗？希望当完兵后，他能够变成更帅～更有男人味的人回来！

演员白成铉在今日前往庆尚南道镇海的海军教育司令部，正式入伍服役一共23个月的时间。



而在昨日也已经聚集亲朋好友及公司同事举办了欢送会，白成铉也提到了自己很喜欢大海，所以很喜欢当兵的地方可以离海边进一些，之后发现有海警的职务，所以就主动申请了海警一职。



也说到自己入伍年纪（1989年生）有点晚了，所以也不好意思发表什么感想，现在只想赶快入伍，努力适应军中的生活。



说到白成铉，大家绝对会先想到他童星时期，与朴信惠一同出演了《天国的阶梯》，饰演男女主角的童年时期，而他从不放弃演戏，甚至涉猎了舞台剧，对演戏的热情是绝非一般，近期出演OCN《Voice》与SBS《当你沉睡时》也都让人留下深刻印象。



而在入伍前参与过的作品电视剧《Mojito》（모히또），以及电影《星巴克咖啡馆》（스타박스 다방）也将在2018上半年播出。



（图自：白成铉．IG）

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