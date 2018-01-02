YG 梁鉉錫力挺 Bigbang　「Bigbang 就是五個人，兩、三年後會重新開始直到永遠！」

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去年的最後兩天，BigBang 與 VIP 們一起在感動中迎來新的一年。演唱會後 YG Entertainment 代表梁鉉錫也公開了慶功宴現場，再三強調「BigBang 就是五個人」！

梁鉉錫最近接連在自己的 Instagram 上發文，第一則向正在軍中服役的 TOP 喊話，除了引用歌詞外，也以韓文、英文強調「BigBang 有五位成員」，非常直白地回應了許多人因大麻案件而要求 TOP 退團的聲浪。

而由於今年 BigBang 成員 G-Dragon 與太陽將陸續去服役，梁鉉錫也在慶功宴中說道：「(Bigbang) 五個人表現得最好，但我認為也是因為有在場的所有工作人員一起努力，才成就了今日的 BigBang。」

最後他也說：「從現在開始兩、三年後，BigBang 將會重新開始直到永遠的！」

（照片與影片來源：YG Entertainment、fromyg）

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