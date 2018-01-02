YG 梁铉锡力挺 Bigbang　「Bigbang 就是五个人，两、三年后会重新开始直到永远！」

YG 梁铉锡力挺 Bigbang　「Bigbang 就是五个人，两、三年后会重新开始直到永远！」

KPOP   2018年1月2日   星期二11:37   施乃琪  

去年的最后两天，BigBang 与 VIP 们一起在感动中迎来新的一年。演唱会后 YG Entertainment 代表梁铉锡也公开了庆功宴现场，再三强调「BigBang 就是五个人」！

梁铉锡最近接连在自己的 Instagram 上发文，第一则向正在军中服役的 TOP 喊话，除了引用歌词外，也以韩文、英文强调「BigBang 有五位成员」，非常直白地回应了许多人因大麻案件而要求 TOP 退团的声浪。

而由於今年 BigBang 成员 G-Dragon 与太阳将陆续去服役，梁铉锡也在庆功宴中说道：「(Bigbang) 五个人表现得最好，但我认为也是因为有在场的所有工作人员一起努力，才成就了今日的 BigBang。」

最后他也说：「从现在开始两、三年后，BigBang 将会重新开始直到永远的！」

（照片与影片来源：YG Entertainment、fromyg）

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留言/评论
  • 王姵穎
    因為太陽入伍吧 不會到時會多*位人夫吧
    3小时前
  • 王中玉
    對Bigbang就這麼力挺，當初21的時候怎麼不這麼做呢😞
    1小时前
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