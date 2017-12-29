MBC演藝大賞紅毯現場：《無限挑戰》、《我獨自生活》主持群都來啦～！ 燈光美氣氛佳的梨泰院酒吧：快揪姊妹們來「那個小房子」吧！ 《不是機器人啊》俞承豪怒嗆蔡秀彬：「區區的機器人，難道妳能跟我結婚嗎？」 KBS歌謠大祝祭紅毯現場：BTS＆EXO＆Wanna One今年大勢的都在這裡啦！ 韓劇《黑騎士》收視再創新高 雪倫時裝店的男員工金瑟鎮大展精湛舞技！ TWICE Sana生日快樂！穿著粉紅睡衣來賣萌了～ 「因信賴而看」⋯⋯金俊秀連四年獲觀眾票選為音樂劇最佳男主角！ 【《和遊記》近期事件總整理】緊急投入新導演協助拍攝 找來《九家之書》的金PD幫忙 MAMAMOO 悄悄準備驚喜 新單曲〈Paintme〉明年 1/4 問世！ BTOB陸星材 首次個人登台提前歡渡情人節 喜歡愛豆害怕被說太幼稚？韓網友教你如何給出經典標準答案 鄭雨盛&郭道元受GD之邀出席BIGBANG年末演唱會 因《鋼鐵雨》配樂結緣 [有片]耳膜男友柳昇佑近況公開 2月即將再度登台 《黑騎士》除了要留意男主角，也要關注女主角們的時尚！ 2018 年的美麗濫觴 朴孝信新歌〈冬季的聲音〉元旦問世！ 《和遊記》第三集停播？ 製作公司：「3、4集已經拍完將正常播出」 滿滿自創曲震撼登場！Stray Kids 的 pre-debut 專輯〈Mixtape〉開放預購啦 防彈少年團開賣巡演周邊 火爆人氣造成官方商店大當機！ Dasoni 的另類回歸！EXID 率智、Hani 為《金錢之花》演唱 OST 入境隨俗一下，嚐嚐韓國人的家常定食吧！一個人也可以吃唷～ Wanna One朴志訓也玩男扮女裝，100%還原《冰雪奇緣》安娜公主 防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲 Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！ 歷代新人獎得主齊聚一堂！EXO、防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN 確定出席《Golden Disc Awards》 《孝利家的民宿2》1月開錄 帶你領略濟州島冬景 趙寅成&河智苑&蘇志燮經典之作《巴厘島的日子》要重拍！ 你希望誰來演呢 期待！趙權敲定回歸日期 明年初發行數位單曲

留言/評論