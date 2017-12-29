[有片]耳膜男友柳昇佑近況公開 2月即將再度登台

日前歌手柳昇佑透過自己的IG公開了可愛的日常生活照片。
2017年12月曾與鄭世雲及MIND U合體來台的柳昇佑，雖以前輩之姿領隊，但年僅20歲的他仍遮掩不住青澀模樣，面對台下歌迷應援不斷綻放既害羞又真誠的笑容，讓粉絲們印象深刻。
最近柳昇佑透過自己的IG寫到：“今天舉辦了粉絲見面會！是非常興奮也笑容不斷而又幸福的一天。”也附上一張他帶有溫暖笑容的自拍照，吸引了許多粉絲們的注意。
網友紛紛回應：“聲音真的太好聽了～”“昇佑大人的歌真的太棒了～”“昇佑哥哥長得好帥！”柳昇佑也在12月27日公開了他即將來台舉辦個人演唱會的消息，2月3日他將率領完整樂團陣容帶給台灣樂迷最特別的表演，也特地錄製了問候影片給大家喔！12月30日開始售票。
柳昇佑 LIVE IN TAIPEI 2018
日 期｜2018年2月3日（六）
時 間｜17:00入場、18:00開始
地 點｜ATT SHOW BOX 台北市信義區松壽路12號7樓
票 價｜全座區2,600元／身障保留區1,300元
購票請洽｜KKITIX、FamiPort
開賣時間｜2017年12月30日（六）中午12:00
主辦單位｜映象唱片Highnote-K
照片：映象唱片Highnote-K / 柳昇佑IG
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