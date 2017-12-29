[有片]耳膜男友柳升佑近况公开 2月即将再度登台 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

日前歌手柳升佑透过自己的IG公开了可爱的日常生活照片。



2017年12月曾与郑世云及MIND U合体来台的柳升佑，虽以前辈之姿领队，但年仅20岁的他仍遮掩不住青涩模样，面对台下歌迷应援不断绽放既害羞又真诚的笑容，让粉丝们印象深刻。



最近柳升佑透过自己的IG写到：“今天举办了粉丝见面会！是非常兴奋也笑容不断而又幸福的一天。”也附上一张他带有温暖笑容的自拍照，吸引了许多粉丝们的注意。



网友纷纷回应：“声音真的太好听了～”“升佑大人的歌真的太棒了～”“升佑哥哥长得好帅！”柳升佑也在12月27日公开了他即将来台举办个人演唱会的消息，2月3日他将率领完整乐团阵容带给台湾乐迷最特别的表演，也特地录制了问候影片给大家喔！12月30日开始售票。

柳升佑 LIVE IN TAIPEI 2018

日 期｜2018年2月3日（六）

时 间｜17:00入场、18:00开始

地 点｜ATT SHOW BOX 台北市信义区松寿路12号7楼

票 价｜全座区2,600元／身障保留区1,300元

购票请洽｜KKITIX、FamiPort

开卖时间｜2017年12月30日（六）中午12:00

主办单位｜映象唱片Highnote-K

照片：映象唱片Highnote-K / 柳升佑IG

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