喜歡愛豆害怕被說太幼稚？韓網友教你如何給出經典標準答案
明星 2017年12月29日 星期五15:14 Rui
據說音樂飯圈有個鄙視鏈，愛古典的看不起愛爵士的，愛爵士的看不起愛搖滾的，愛搖滾的看不起愛流行的，愛流行的看不起愛嘻哈，愛嘻哈的看不起愛愛豆的~（以上純屬胡編亂造，哈哈哈！ ）
不過作為年紀比那些愛豆團稍大的姐姐粉，當被人問題喜歡何種音樂時確實不好意思開口說「我就是愛BTS」，「我就是愛Red Velvet」~到底如何才能在不被別人覺得幼稚的情況下說出自己喜歡愛豆呢？ 這確實值得我們深思一番~
最近某位韓國網名終於給出了正確答案↓↓↓↓↓
當被人問：你喜歡誰是？ 標準答案就是：嗯，惡童音樂家(自創歌手)、朴孝信(歌壇無人能超越的情歌王子)、IU（實力女唱將）和OOOO（你喜歡的愛豆名）。
EX：嗯，我喜歡惡童音樂家、惡童音樂家、IU和Wanna One
對於這樣的標準答案，讓網友們都笑翻了，有人說「太明顯」。
小編喜歡的是：嗯，我喜歡惡童音樂家、惡童音樂家、IU和BTS~
「圖：網路」
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留言/評論
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喜歡韓星哪裡幼稚？
好歹我們是喜歡真人
哪像反韓肥宅自己明明還那麼愛看動漫
都幾歲了還看卡通╮(▔▽▔)╭ ？
4小時前
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IU BTOB MAMAMOO ASTRO WANNAONE CNBLUE這樣是不是有點多 IU絕對不是掩飾啊～是女神
2小時前
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追星哪會幼稚，我反而很驕傲，自己喜歡的團真的超棒的
4小時前
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劉沛昕我們怎麼從來沒這困擾，難到天生臉皮厚
1小時前
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