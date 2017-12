MBC演藝大賞紅毯現場:《無限挑戰》、《我獨自生活》主持群都來啦~! 燈光美氣氛佳的梨泰院酒吧:快揪姊妹們來「那個小房子」吧! 《不是機器人啊》俞承豪怒嗆蔡秀彬:「區區的機器人,難道妳能跟我結婚嗎?」 KBS歌謠大祝祭紅毯現場:BTS&EXO&Wanna One今年大勢的都在這裡啦! 韓劇《黑騎士》收視再創新高 雪倫時裝店的男員工金瑟鎮大展精湛舞技! TWICE Sana生日快樂!穿著粉紅睡衣來賣萌了~ 「因信賴而看」⋯⋯金俊秀連四年獲觀眾票選為音樂劇最佳男主角! 【《和遊記》近期事件總整理】緊急投入新導演協助拍攝 找來《九家之書》的金PD幫忙 MAMAMOO 悄悄準備驚喜 新單曲〈Paintme〉明年 1/4 問世! BTOB陸星材 首次個人登台提前歡渡情人節 喜歡愛豆害怕被說太幼稚?韓網友教你如何給出經典標準答案 鄭雨盛&郭道元受GD之邀出席BIGBANG年末演唱會 因《鋼鐵雨》配樂結緣 [有片]耳膜男友柳昇佑近況公開 2月即將再度登台 《黑騎士》除了要留意男主角,也要關注女主角們的時尚! 2018 年的美麗濫觴 朴孝信新歌〈冬季的聲音〉元旦問世! 《和遊記》第三集停播? 製作公司:「3、4集已經拍完將正常播出」 滿滿自創曲震撼登場!Stray Kids 的 pre-debut 專輯〈Mixtape〉開放預購啦 防彈少年團開賣巡演周邊 火爆人氣造成官方商店大當機! Dasoni 的另類回歸!EXID 率智、Hani 為《金錢之花》演唱 OST 入境隨俗一下,嚐嚐韓國人的家常定食吧!一個人也可以吃唷~ Wanna One朴志訓也玩男扮女裝,100%還原《冰雪奇緣》安娜公主 防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲 Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名! 歷代新人獎得主齊聚一堂!EXO、防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN 確定出席《Golden Disc Awards》 《孝利家的民宿2》1月開錄 帶你領略濟州島冬景 趙寅成&河智苑&蘇志燮經典之作《巴厘島的日子》要重拍! 你希望誰來演呢 期待!趙權敲定回歸日期 明年初發行數位單曲

Wanna One日前在釜山舉辦「Wanna One Premier Fan-Con in釜山」,成員朴志訓為博粉絲一笑不惜男扮女裝,化身成為《冰雪奇緣》中的安娜公主。

Mnet 《WANNA ONE GO : ZERO BASE》公開了一段Wanna One釜山粉絲見面會上的花絮錄像。 朴志訓戴著雙羊角辮假髮,身穿絲絨連衣裙,肩批紫紅色斗篷,雙頰上還畫著圓圓的腮紅,儼然就是安娜公主的化身。

錄像中,朴志訓用撒嬌表情說道:「我是一旦被咬住就絕對不鬆口的安娜,大家要小心哦。 」

朴志訓部分從2分57秒開始哦~

「安娜公主」朴志訓的無敵撒嬌功

「圖:Wanna One」

