Wanna One朴志训也玩男扮女装,100%还原《冰雪奇缘》安娜公主 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐!超大型广告跃上纽约时代广场

Wanna One日前在釜山举办「Wanna One Premier Fan-Con in釜山」,成员朴志训为博粉丝一笑不惜男扮女装,化身成为《冰雪奇缘》中的安娜公主。

Mnet 《WANNA ONE GO : ZERO BASE》公开了一段Wanna One釜山粉丝见面会上的花絮录像。 朴志训戴著双羊角辫假发,身穿丝绒连衣裙,肩批紫红色斗篷,双颊上还画著圆圆的腮红,俨然就是安娜公主的化身。

录像中,朴志训用撒娇表情说道:「我是一旦被咬住就绝对不松口的安娜,大家要小心哦。 」

朴志训部分从2分57秒开始哦~

「安娜公主」朴志训的无敌撒娇功

「图:Wanna One」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究