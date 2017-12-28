回歸倒數 10 天⋯⋯INFINITE 全員預告畫報到齊！
KPOP 2017年12月28日 星期四11:03 施乃琪
接連三天公開成員個人預告畫報的 INFINITE，讓大家都感受到了滿滿的回歸氣息。今日隊長聖圭與東雨的畫報終於到齊，現在就來一睹所有成員的新面貌吧！
Woollim Entertainment 於本日（28 號）零點，經由官方推特接連公開了成員聖圭、東雨為第三張正規專輯〈Top Seed〉拍攝的個人預告畫報。
這次 INFINITE 各自選用充滿冬季氣息的格紋或毛呢服飾，成熟穩重的又魅力殊異的模樣，讓人更加期待新專輯與主打歌的風格。
INFINITE 改為 6 人組後的首張專輯〈Top Seed〉，將於明年 1 月 8 日正式發行；而在那之前粉絲見面會《Begin Again》則將於 29 至 31 日間在 Blue Square IMARKET Hall 登場。當天 INFINITE 將搶先表演收錄在〈Top Seed〉中的個人歌曲，真的太讓人期待啦！
（照片來源：Woollim Entertainment）
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